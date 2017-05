AZ mét Svensson in play-offs

AZ kan woensdag, in de eerste play-offwedstrijd om een Europees ticket tegen FC Groningen, toch een beroep doen op Jonas Svensson. De verdediger werd zondag in de wedstrijd tegen FC Utrecht van het veld gestuurd. Maar de rode kaart is na het bekijken van de tv-beelden geseponeerd door de KNVB.

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof oordeelde ten onrechte dat Utrecht-aanvaller Richairo Zivkovic doorgebroken was, op het moment dat hij door Svensson onderuit werd getrokken. Op de beelden was te zien dat er nog een verdediger van AZ achter de Noor stond.

De andere rechtsback in de AZ-selectie, Mattias Johansson, is wel geschorst. Hij heeft nog een straf staan uit de play-offs van 2014. AZ speelt woensdag eerst in Groningen, zaterdag is de return in Alkmaar.