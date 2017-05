Na tien tropenjaren kan Gudde eindelijk lachen bij Feyenoord

"Dit is fantastisch voor de spelersgroep en de staf, maar ik ben ook zo ongelooflijk blij voor al mijn collega's op de werkvloer", zei Gudde bij de huldiging op de Coolsingel. "Wij als directie weten hoe onwijs hard al die mensen gewerkt hebben om van de schuldenpositie naar deze titel te komen."

Het water stond Feyenoord aan de lippen. "Er was een tijd dat we dachten: hoe gaan we volgende maand al die salarissen weer betalen? Dat is nu helemaal weg. Er zijn alleen maar mooie gevoelens", aldus de algemeen directeur.

Kop van Jut

Hij was regelmatig de kop van Jut. Ook de bouw van een nieuw stadion en het daarbij behorende afscheid van de Kuip wordt hem dezer dagen door een groot deel van de fans aangerekend.