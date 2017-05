Is een kind in Nederland echt slechter af dan in Thailand?

"Nederland is een rijk land, het gaat goed met de kinderrechten, met onderwijs, met gezondheidszorg, maar er is een hele groep kinderen die daar niet van kan meeprofiteren", beaamt Goverde. "Het grote probleem is dat die kinderen buiten de maatschappij dreigen te raken. Ze kunnen niet meer meedoen, met sport, met vriendjes. Dat vreet aan ze."

Gemakzucht dreigt, waarschuwt Goverde. Nederland doet er minder aan om voor te blijven dan Thailand doet om in te lopen. "We hebben snel het beeld dat we genoeg doen, maar relatief doen we minder dan armere landen. Nederland heeft een goed systeem, maar we kunnen niet op onze lauweren rusten."

Overigens: Nederland doet het met zijn vijftiende plek nog niet eens zo slecht op de lijst van 165 landen. Zo tuimelde Groot-Brittanniƫ van plek 11 naar 156, bijvoorbeeld doordat door anti-terreurmaatregelen kinderen stelselmatig gediscrimineerd worden, volgens het rapport.