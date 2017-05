Duitse neo-nazi (81) vraagt asiel aan in Hongarije

Een veroordeelde Duitse neo-nazi heeft asiel aangevraagd in Hongarije. De krant Mitteldeutsche Zeitung publiceerde vanmorgen een brief van Horst Mahler, waarin hij zegt vervolgd te worden om zijn politieke idee├źn en dat hij daarom asiel aanvraagt. Mahler zou in Hongarije zijn aangehouden.

Mahler (81) zat in Duitsland al in de gevangenis omdat hij ontkent dat de Holocaust is gebeurd, maar mocht twee jaar geleden tijdelijk naar huis om gezondheidsredenen. Eind vorig jaar werd besloten dat hij weer achter de tralies moest.

Rote Armee Fraktion

19 april had hij zich moeten melden om de rest van zijn straf uit te zitten, maar hij sloeg op de vlucht. Toen kondigde hij in een video al aan asiel aan te vragen in een land dat mogelijk bereid zou zijn hem dat te verlenen.

Mahler was mede-oprichter van de linkse terreurbeweging Rote Armee Fraktion in 1970, maar sloot zich later aan bij extreem-rechts. Hij kreeg in 2009 tien jaar cel. Ontkennen dat de Holocaust heeft plaatsgevonden is in Duitsland strafbaar. Mahler werd ook veroordeeld voor haatzaaien.