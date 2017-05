Dolblije Feyenoord-fans, 'het voelt als toen mijn kind werd geboren'

'Ik laat alles gaan voor Feyenoord'

Een stuk verderop staat John van Vliet met zijn moeder Angela. Ze staan helemaal vooraan en hebben goed zicht op het stadhuis. "Het is zo lang geleden, mijn zoon was nog een klein mannetje achttien jaar geleden", zegt Angela. John kon dan ook niet wachten tot deze dag, want Feyenoord is alles voor hem. "Ik laat alles gaan voor Feyenoord. Al word ik ontslagen of van school gestuurd, het maakt me niet uit. Feyenoord staat op de eerste plek".

Dit is dan ook een onvergetelijke dag voor John. "Ik heb hier heel erg naar uitgekeken. Ik kende de beelden van achttien jaar geleden, maar nu ben ik er gewoon zelf bij. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Ik ben dolgelukkig. Feyenoord is alles voor mij". Zijn moeder vult aan: "we hebben zo gehuild gisteren, dit is fantastisch".