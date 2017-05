Stichting AAP moet nee zeggen tegen circusdieren

Stichting AAP heeft in 2016 weer meer dieren opgevangen dan in voorgaande jaren. Vorig jaar waren dat er 235. In 2015 waren dat er 36 minder. De stichting vangt apen en andere exotische dieren op die vaak verwaarloosd zijn. Doel is om voor de dieren uiteindelijk een adres te vinden waar ze permanent terechtkunnen.

Het aantal opvangaanvragen ligt veel hoger, op 783 dieren. Net als eerder moeten veel aanvragen worden geweigerd omdat er te weinig capaciteit is. Verhoudingsgewijs de meeste aanvragen kwamen uit Spanje.

Tijgers en leeuwen

Naast verzoeken voor apen waren de meeste opvangaanvragen voor tijgers, leeuwen en luipaarden. Dit komt doordat wetten over het houden van wilde dieren veranderen. Veel circussen mogen daarom bepaalde dieren niet meer houden en die worden dan in beslag genomen, meldt Omroep Flevoland.

Ook krijgt Stichting AAP steeds meer bekendheid in Europa, waardoor elk jaar het aantal aanvragen voor opvang groeit. Die grote hoeveelheid kan zij zelf niet aan, daarom bekijkt de stichting of ze het concept ook in andere landen kan opzetten.