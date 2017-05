Weer maffia-infiltratie bij opvangkamp Italië

"Het is niet voor het eerst dat de maffia infiltreert in de vluchtelingenopvang in Italië", zegt NOS-correspondent Rop Zoutberg. Eerder werd de aanwezigheid van de maffia al ontdekt in kampen in en rond Rome en bij het grote kamp Mineo op Sicilië.

Vanwege de grotere vluchtelingenstromen in de laatste jaren is de opvang van vluchtelingen zeer aantrekkelijk geworden voor de maffia, zegt Zoutberg. "De maffia zit overal waar geld te verdienen valt. En de vluchtelingenstroom is nu een minstens zo grote bron van inkomsten als bijvoorbeeld wapenhandel."