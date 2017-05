NOS-commentatoren: Jørgensen beste speler eredivisie

Ten opzichte van de verkiezing in de winterstop keren Stijn Schaars (sc Heerenveen), Karim El Ahmadi (Feyenoord) en Bart Ramselaar (PSV) niet terug in de topvijf. Schaars was in de tweede competitiehelft lange tijd geblesseerd.

Vorig seizoen kreeg Vincent Janssen de eretitel. De topscorer van AZ, die nu bij Tottenham Hotspur speelt, bleef toen Ziyech en Davy Pröpper (PSV) voor.

Nog een prijs voor Feyenoord

Brad Jones was volgens de commentatoren de beste keeper afgelopen seizoen. De keeper van Feyenoord bleef Ajacied Andre Onana voor. David Jensen (FC Utrecht) pakte verrassend de derde plaats. Hij verdrong Robbin Ruiter uit de basis bij FC Utrecht.

Jeroen Zoet (PSV) werd vierde, Kostas Lamprou (Willem II) vijfde.