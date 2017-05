'Meer geld nodig voor digitale veiligheid'

Nederland moet meer investeren in digitale veiligheid. Er zijn wel plannen voor digitale veiligheid, maar er wordt nauwelijks geld voor uitgetrokken of mankracht voor vrijgemaakt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Het rapport wordt morgen aangeboden aan Patricia Zorko, de plaatsvervangend NCTV en directeur Cyber Security.

Uit het onderzoek, de Cyber Readiness Index, blijkt dat Nederland een heldere visie heeft en de juiste strategieën hanteert, maar niet genoeg investeert om de ambities waar te maken. Ook ontbreekt het aan centrale sturing. Daarnaast moet de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven beter.

Prestatie

Het Potomac Insitute for Policy Studies concludeert volgens De Telegraaf dat Nederland digitale veiligheid een prioriteit noemt, maar de organisaties die het moeten uitvoeren "niet financiert alsof ze van strategisch belang zijn voor het economisch welzijn of de nationale veiligheid".

NCTV-directeur Zorko zegt dat uit het rapport duidelijk blijkt dat Nederland een mooie prestatie heeft neergezet door met bescheiden middelen stevige resultaten te boeken in het digitaal veilig houden van Nederland'.

Afgelopen weekend werden computersystemen wereldwijd getroffen door aanvallen met gijzelsoftware. Daarbij verschijnt een mededeling op het scherm dat de inhoud van de computer pas weer wordt vrijgegeven na betaling van een bepaald bedrag. In Nederland werd Q-Park slachtoffer van de aanval.