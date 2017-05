Nederland verder gedaald op ranglijst kinderrechten

Nederland is opnieuw gedaald op de KidsRights Index, een ranglijst die weergeeft hoe kinderrechten internationaal worden nageleefd. Vorig jaar zakte Nederland al uit de top-10, nu staat het op de vijftiende plaats. Daarmee komt het onder minder welvarende landen als Thailand en Tunesi├ź, die wel tot de beste tien behoren.

Portugal komt als beste uit de bus. In de top-10 staan ook Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Spanje, Frankrijk, Zweden en Finland.

De internationale kinderrechtenorganisatie heeft de ranglijst opgesteld samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er wordt ook gekeken wat landen doen om de rechten van kinderen te verbeteren.

Alarmerend

Rijke landen doen het niet automatisch beter dan andere, concludeert de organisatie. Zo staan het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland onderaan, samen met enkele Afrikaanse landen, Afghanistan en Papoea-Nieuw-Guinea. Geïndustrialiseerde landen investeren te weinig in kinderrechten. Armere landen dragen met beperkte middelen relatief veel bij. KidsRights noemt dat alarmerend en vindt dat het rijke westen hierin leidend zou moeten zijn.

De kinderrechtenorganisatie is blij dat verschillende landen nieuwe wetten hebben aangenomen, maar teleurgesteld dat de uitvoering daarvan nog te wensen overlaat. Een aantal landen wordt opgeroepen hun nationale wetgeving beter af te stemmen op het VN-kinderrechtenverdrag.

Nederland

Uit de publicatie blijkt dat Nederland op dezelfde punten als vorig jaar nog heel wat kan verbeteren. In 2016, toen Nederland zakte van de tweede naar de dertiende plaats, bleek dat niet alle kinderen gelijke toegang hebben tot jeugdzorg, sinds de gemeenten er verantwoordelijk voor zijn. Ook leefde een groot aantal kinderen in armoede en werden kinderen in gezinnen met een minimuminkomen de dupe van bezuinigingen.

De toegang tot en de kwaliteit van de jeugdzorg is nog steeds niet overal op orde. Kwetsbare kinderen zouden als eerste moeten profiteren van de aantrekkende economie, vindt Marc Dullaert van KidsRights. Volgens de oud-Kinderombudsman ligt daar een belangrijke taak voor het nieuwe kabinet. "Door te blijven investeren in kinderen en gezinnen die in armoede leven, wordt voorkomen dat armoede van generatie op generatie overgaat."

Daarnaast vindt hij het van belang dat de kinderen zelf gehoord worden. "Laat kinderen meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan."