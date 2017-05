'Kuijt is Feyenoord, daar kunnen fans zich mee identificeren'

"Een van de mooiste sportverhalen", aldus Vissers. "In het eerste jaar de KNVB-beker winnen, in het tweede verdwijnt hij uit het elftal, spanning tussen hem en Giovanni van Bronckhorst, een bijrol niet kunnen accepteren en dan in de laatste wedstrijd erin komen en drie keer scoren. Dat verzin je niet."

Ook Pierre van Hooijdonk prijst de 36-jarige Kuijt. "Echt een koning. Kuijt is Feyenoord. Hoe hij zich presenteert, hoe hij voetbalt, als professional, hoe hij werkt. Daar kunnen alle 45.000 fans zich mee identificeren."

'Komst Jørgensen belangrijkst'

In de ogen van Co Adriaanse is ook spits Nicolai Jørgensen, met 21 goals topscorer van de eredivisie, bepalend geweest voor het kampioenschap. "Het aantrekken van Jørgensen afgelopen zomer is de belangrijkste handeling", aldus Adriaanse.