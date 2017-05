Van der Breggen wint Ronde van Californië

Anna van der Breggen heeft de Ronde van Californië op haar naam geschreven. De 27-jarige renster van Boels-Dolmans nam in de vierde en laatste etappe via bonificatieseconden de leiderstrui over van de Amerikaanse Katie Hall.

De slotrit werd een prooi voor Giorgia Bronzini. De Italiaanse versloeg in het criterium in Sacramento na 70 kilometer de Amerikaanse Coryn Rivera en Kirsten Wild.

Van der Breggen won dit seizoen ook al de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In de rittenkoers in Californië eindigde de olympisch kampioene in twee etappes als tweede.