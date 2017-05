Van Bronckhorst moet nog 300 berichtjes lezen

Nadat hij op het veld de emoties de vrije loop had gelaten, is de 42-jarige succestrainer ("als je in twee jaar tijd de beker wint en kampioen wordt, dan ben je wel succesvol ja") enkele uren later weer een en al beheersing. Op de vraag waar de kampioensschaal is, moet Van Bronckhorst echter het antwoord schuldig blijven. "Die is kwijt. Hij moet ergens boven liggen, maar is tot op heden niet gevonden."

Schaal is al kwijt

Rotterdam heeft achttien jaar moeten wachten op de schaal en binnen een dag zijn ze 'm alweer kwijt. Het zal door alle euforie komen. Van Bronckhorst: "Dit is zo'n bijzondere dag, het echte besef komt later pas."

En wat gebeurt er komend seizoen? Eljero Elia heeft aangegeven te vertrekken en Dirk Kuijt weet nog niet of hij doorgaat. "Ik ben ervan overtuigd dat we ook komend seizoen een goede selectie hebben, maar dit is niet het moment om het daarover te hebben", zegt Van Bronckhorst.