Roma stelt feestje Juventus uit

Juventus moet het feestje voor zijn zesde opeenvolgende landstitel nog even uitstellen. De 'Oude Dame' verloor de topper bij AS Roma met 3-1 en zag de Romeinen tot op vier punten naderen. Er wachten de clubs nog twee wedstrijden.

Juventus kwam nog wel op voorsprong door Mario Lemina. De Gabonees werd op maat bediend door Gonzalo HiguaĆ­n. Het antwoord van AS Roma, dat speelde zonder Kevin Strootman, kwam snel. Daniele De Rossi zag zijn eerste poging gekeerd worden, maar schoot in tweede instantie binnen.

Na rust sloeg Roma z'n slag. Stephan El Shaarawy verraste Gianluigi Buffon met een curieuze krul over de grond. De doelman leek te denken dat de bal naast zou gaan. Radja Nainggolan zette met een harde knal de eindstand op het bord.

Door de zege nam AS Roma de tweede plek, die recht geeft op de groepsfase van de Champions League, weer over van Napoli.

Juventus is nog in de race voor drie hoofdprijzen. De ploeg heeft de titel in de Serie A bijna binnen, staat komende week in de finale van de Coppa Italia en speelt op 3 juni de finale van de Champions League tegen Real Madrid.