Aboutaleb tevreden met beheerst overwinningsfeest in Rotterdam

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is tevreden over de manier waarop Feyenoord-fans hebben gevierd dat hun club kampioen is geworden. Hij noemde het een fantastische dag.

Tot 21.00 uur is het feest in ieder geval beheerst en vreugdevol verlopen, zei hij na overleg met de politie. Eerder had Aboutaleb gedreigd dat de inhuldiging op maandag niet door zou gaan als de supporters zich op zondag niet wisten te gedragen.

De politie heeft 53 mensen aangehouden. Er zijn tien volle containers met alcohol in beslag genomen en 270 kilo vuurwerk. Het was vandaag verboden om eigen alcohol mee te nemen de stad in.

Over het voetbal zei Aboutaleb, die op zijn jasje een Feyenoord-speldje droeg, dat hij het zo knap vindt dat het de spelers gelukt is om de enorme druk op hen toch te beheersen. "Feyenoord moest presteren en dat doen ze dan ook". Met als resultaat "een prachtige titel".

De huldiging is morgen vanaf 11.30 uur op de Coolsingel. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Ook morgen zal er een grote politiemacht op de been zijn.