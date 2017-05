Bart Deurloo heeft bij het wereldbekertoernooi in het Sloveense Koper zilver veroverd op rekstok. De Rotterdammer kwam tot een score van 14,400 en werd daarmee tweede achter de Kroaat Tin Srbic.

Op sprong was Casimir Schmidt goed voor een bronzen medaille met een gemiddelde score van 14,575 over twee optredens. Het goud was voor de Israëliër Andrev Medvedev.

Er deden geen Nederlandse turnsters mee aan de wedstrijden in Slovenië.