Dit was het weekend: Feyenoord kampioen, gijzelsoftware en OG3NE 11e

Feyenoord kampioen

Feyenoord is kampioen van de eredivisie. In een zinderende kuip pakte Feyenoord de landstitel door van Heracles Almelo te winnen met 3-1. Dirk Kuijt scoorde drie keer, waarvan een keer uit een penalty. Ajax wist weliswaar ook te winnen, uit bij Willem II (1-3), maar had daar door de winst van Feyenoord niets aan.

In Rotterdam brak na het laatste fluitsignaal een enorm volksfeest los. De fontein op het Hofplein was al snel helemaal vol met fans. De politie zei na een paar uur dat het te druk werd en raadde bezoek aan de stad af.

Het is voor het eerst sinds 18 jaar dat Feyenoord weer kampioen is van de hoogste voetbalcompetitie van Nederland. Een emotioneel moment voor trainer Giovanni van Bronckhorst.