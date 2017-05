Merkels CDU boekt overweldigende zege in Noordrijn-Westfalen

De christendemocraten hebben de deelstaatverkiezingen in Noordrijn-Westfalen overweldigend gewonnen. Uit de exitpolls blijkt dat de CDU 34,5 procent van de stemmen krijgt. De sociaaldemocratische partij (SPD) behaalt 30 procent van de stemmen. In dit vanouds sociaaldemocratische bolwerk is de SPD daardoor niet langer de grootste partij.

De regionale partijvoorzitter van de SPD, Hannelore Kraft, heeft per direct haar ontslag ingediend. Op de verkiezingsbijeenkomst van de partij zei ze dat ze haar best heeft gedaan, maar dat ze nu haar verantwoordelijkheid moet nemen en terugtreedt.

Graadmeter

Het is een belangrijke overwinning voor de partij van Merkel, omdat het een dichtbevolkte deelstaat is met 13 miljoen stemgerechtigden. De uitkomst geldt als graadmeter voor de landelijke verkiezingen in Duitsland, eind september.

Bij de vorige verkiezingen haalde de CDU in Noordrijn-Westfalen 26,3 procent van de stemmen; nu dus 8 procent meer. De SPD van Merkel's rivaal Martin Schulz kreeg 9 procent minder stemmen dan bij de vorige verkiezingen.

Schulz

Schulz kwam in februari aan het roer bij de SPD. Sindsdien verloor de partij al verkiezingen in drie deelstaten. In Noordrijn-Westfalen hadden de SPD'ers juist gehoopt op een positief Schulz-effect, maar dat is dus uitgebleven.

Ook de coalitiepartner van de SPD in Noordrijn-Westfalen, de Groenen, verloor flink. De partij krijgt 6 procent van de stemmen, tegen 11,3 procent in 2012. De rechts-populistische AfD behaalt 7,5 procent van de stemmen. De liberale FDP krijgt 12 procent.