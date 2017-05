BMX'ers Smulders en Van Gendt winnen in Zolder

BMX'ster Laura Smulders heeft niet al te lang over haar eerste nederlaag in het WB-seizoen getreurd. De Nijmeegse, die zaterdag zesde werd, was zondag een klasse apart in Zolder.

Smulders nam in de finale onmiddellijk de leiding en hield die soeverein vast. Bovendien kwam Mariana Pajon na een botsing met Ruby Bauw niet over de finish, waardoor Smulders de leiding in de wereldbekerstand weer overnam van de olympisch en wereldkampioene uit Colombia.

Twan van Gendt was bij de heren ook het beste uit de startblokken en reed net als Smulders onbedreigd naar zege. Dave van der Brug, zaterdag tweede, joeg in de laatste bocht tevergeefs op de derde plaats en eindigde als vierde.