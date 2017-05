Venturini wint 63ste Vierdaagse van Duinkerke

Clément Venturini heeft de eindzege voor zich opgeëist in de 63ste editie van de Vierdaagse van Duinkerke. De Fransman van Cofidis, die in 2011 bij de junioren wereldkampioen veldrijden werd, nam zaterdag de leiderstrui over van zijn landgenoot Sylvain Chavanel en verdedigde die zondag met succes.

De zesde en laatste etappe leverde een zege op voor Adrien Petit. De Fransman (Direct Energie) reed in de rit tussen Koudekerke en Duinkerke op drie kilometer van de finish weg bij zijn landgenoot Julien Duval en Roompot-renner Berden de Vries.

Zij waren overgebleven van tien vroege vluchters. Kort achter De Vries en Duval finishte het peloton met Venturini op 37 seconden.