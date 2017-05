Het seizoen van Feyenoord: van begin tot einde bovenaan

Sleutelmoment 1 volgens commentator Arman Avsaroglu: PSV-Feyenoord 0-1 (18 september 2016)

"Het moment dat Feyenoord voor het eerst beseft dat het kampioenschap mogelijk is. De uitdager verslaat de regerend kampioen. De zege staat symbool voor de goede seizoensstart. In de laatste minuut had Brad Jones een cruciale redding in huis. Met Jones haalde Feyenoord een sleutelfiguur binnen."