Matchwinner Kuijt: geloofde in mijzelf en in de club

Vriend en vijand

Kuijt kwam in 2015 naar Feyenoord en sprak de ambitie uit kampioen te worden. "Ik ben door vriend en vijand uitgelachen, maar ik kwam hier met maar één doel. Omdat ik geloofde in mezelf en in deze club."

In de slotfase leek Kuijt het amper te kunnen geloven; hij sloeg zijn handen voor zijn gezicht en moest moeite doen om de tranen te bedwingen.

"Ik besef het echt niet", zei Kuijt na de wedstrijd met schorre stem. "Deze titel is van heel Feyenoord, van Ahoy, van de Coolsingel, van ons allemaal."