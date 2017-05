Handbalcompetitie krijgt ultieme ontknoping

VOC, dat de spannende eerste ontmoeting na verlenging had gewonnen, begon sterk en liep vlot uit naar 7-4. De kampioen van de afgelopen zes seizoenen toonde echter karakter en leidde halverwege, na meerdere snelle breaks, met 15-11.

Dalfsen deelde in het eerste kwartier na rust de knock-out uit (23-15). Maar liefst acht verschillende speelsters scoorden voor Dalfsen, waar keepster Yara ten Holte de uitblinkster was. Met zes goals was Ana Pavkovic topscorer.