Hamilton wint in Barcelona na vroege crash Verstappen

Race Verstappen snel voorbij

Voor Verstappen was de race na een crash met Kimi Räikkönen na tweehonderd meter al voorbij. De Limburger, die vorig jaar bij zijn debuut voor Red Bull nog verrassend won op het circuit bij Barcelona, kwam in de eerste bocht in botsing met Räikkönens Ferrari.

Bij beide wagens raakte daarbij de voorwielophanging beschadigd. Zowel Verstappen als de Fin kon niet verder. Räikkonen, die tegelijk met Verstappen en Bottas de eerste bocht instuurde, kreeg eerst een tikje op het achterwiel van Bottas.

De Fin schoof daarop richting de wagen van Verstappen en kon een botsing niet meer vermijden. Ook Bottas trof volgens de wedstrijdleiding geen blaam.