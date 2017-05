Rotterdam herdenkt vlak voor kampioenswedstrijd bombardement

Terwijl Rotterdam zich opmaakte voor de wedstrijd Feyenoord-Heracles, is in het centrum het Duitse bombardement op de stad in 1940 herdacht. Ook veel voetbalsupporters in de stad hielden twee minuten stilte.

Die stilt werd om 13.29 in acht genomen, onder meer bij het monument De Verwoeste Stad van Zadkine op het Plein 1940. Burgemeester Aboutaleb heeft een bloemenkrans gelegd bij het monument.

Ook op het Stadhuisplein, waar straks op schermen de wedstrijd te zien is, waren de supporters twee minuten stil.