Hoogmis van academische democratie aan Belgische universiteiten

Iedereen mag meestemmen: professoren, kantinepersoneel, de administratie en natuurlijk de studenten zelf. De inzet is wie de nieuwe rector wordt aan de universiteit. De Katholieke Universiteit Leuven heeft net gekozen en in Gent zijn ze er na vijf stemrondes nog steeds niet uit.

Het is een overblijfsel van de democratiseringsgolf uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. In Nederland wordt de baas van de universiteit benoemd, studenten en personeel geven alleen advies.

Spelregels

De spelregels voor de verkiezingen aan de Belgische universiteiten verschillen per stad. In Leuven was een gewone meerderheid voldoende. En dus werd Rik Torfs, die we in Nederland kennen als kerkjurist die regelmatig in de media te zien is, met miniem verschil verslagen. Met 48 stemmen meer won Luc Sels uiteindelijk.

Daar was een campagne met veel moddergooien aan voorafgegaan, waarbij uiteindelijk de secretaris van de verkiezingscommissie ontslag nam.

Belgiƫ heeft, veel meer dan Nederland, een traditie van verkiezingen. Elke vier jaar zijn kunnen alle werknemers - arbeiders worden ze nog vaak genoemd - deelnemen aan de zogenoemde sociale verkiezingen. En ook bij die verkiezingen gaat het er vaak hard aan toe.

Ingewikkelder

Waar bij de universiteit van Leuven de winnaar genoeg heeft aan de meeste stemmen, hebben ze dat bij de universiteit van Gent, iets ingewikkelder gemaakt. De nieuwe rector heeft een twee derde meerderheid nodig.

Er zijn twee duo's die graag rector willen worden. Rik van de Walle en Mieke van Herreweghe zijn het populairst, ze behaalden in eerdere stemrondes bijna 60 procent van de stemmen. Maar de tegenstanders Guido van Huylenbroeck en Sarah De Saeger denken niet aan opgeven. "Dat kunnen de anderen ook doen", aldus Huylenbroeck.

Ook bij de verkiezingen in Gent werd er flink op de man gespeeld. Volgens de krant De Morgen zou de loge van de vrijmetselarij druk hebben uitgeoefend op de huidige rector om zich niet opnieuw kandidaat te stellen.

Vrijmetselaars

In Gent gaat de strijd tussen vrijzinnigen en katholieken. De vrijzinnige Van de Walle, van architectuur, tegen de katholieke landbouweconoom Huylenbroeck. De huidige vicerector Freddy Mortier erkent in een interview met het Belgische weekblad Knack dat de vrijmetselarij inderdaad actief is aan de universiteit.

"Natuurlijk spreken vrijmetselaars hier met elkaar, maar er zijn geen complotten", aldus Mortier. Volgens hem zijn er nog veel meer genootschappen aan de universiteit. "Er lopen hier zelfs nog een paar kruisridders rond, maar veel macht hebben die niet." Maar de perceptie is er wel, geeft hij toe.