Berghuis staat na 'klotedagen' weer te popelen

De spelers van Feyenoord zijn door de misstap in Kralingen in elk geval flink gewaarschuwd. "Misschien heeft het in die wedstrijd onbewust meegespeeld dat je weet dat je een week later nog een kans hebt", zegt Berghuis.

"We speelden niet goed, maar zo ging het vaker dit seizoen. ADO Den Haag uit, Roda JC uit, ook daar begonnen we slecht. Maar toen maakten we wel de eerste goal. Dan wordt het een andere wedstrijd. Maar ach, terugkijken heeft ook niet veel zin."