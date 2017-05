Marc Lammers: Feyenoord moet Sinterklaas-spanning hebben

The body achieves what the mind believes. Was getekend: Marc Lammers. De oud-hockeybondscoach is gefascineerd door wat zich bij sporters afspeelt tussen de oren, en maakte er zijn expertise van. Voor Feyenoord had hij maandag, na het echec tegen Excelsior, een bemoedigende tweet in petto: waar je struikelt, ligt je grootste schat begraven.

Lammers keek vorige week nadrukkelijk naar de lichaamstaal van de Feyenoorders in de verloren derby tegen Excelsior. "Ik zag spelers die misschien wel té relaxed waren. Zo van: oh, het komt wel goed, het gaat vanzelf. Maar ik zag óók spelers die juist heel gespannen waren. Strakke gezichten. En na die 1-0 zag je dat iedereen die spanning had. Je hoort dan zo'n stemmetje in je hoofd dat zegt: het zal toch niet fout gaan, hè? Dan ben je ver weg van de dingen die je moet doen in het veld. En je gaat denken aan het gevolg van het resultaat. Als het misgaat, staat de hele Coolsingel daar voor niks."

Kinderen op straat

In Amsterdam, waar Ajax met speels gemak Go Ahead Eagles versloeg, zag Lammers juist het omgekeerde gebeuren. Daar hadden ze helemaal geen verwachtingen, waardoor ze frank en vrij konden spelen.

"Ik zeg altijd: kinderen die op straat spelen, zitten in een flow. Die hebben lol en denken echt niet: dadelijk zitten er 10.000 ouders te kijken. En dat zag je bij Ajax ook. Ze hadden niets te verliezen en dan is het makkelijk om in een flow te komen."