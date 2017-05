Vier miljoen Nederlanders zien finale Songfestival

Iets meer dan vier miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Daarmee was het evenement wat minder populair dan vorig jaar. Naar de finale in het Zweedse Stockholm, toen Douwe Bob voor Nederland meedeed, keken vorig jaar ongeveer 4,3 miljoen mensen.

De populairste editie van het Songfestival van de laatste jaren was in 2014. De editie met The Common Linnets als Nederlandse afgevaardigden werd gezien door 5,1 miljoen mensen.

De finale van het Songfestival was gisteren wel veruit het best bekeken programma op televisie. Ook de voorbeschouwing trok meer dan twee miljoen kijkers.

De Nederlandse inzending OG3NE werd gisteravond elfde in Kiev. De Portugese Fado-zanger Salvador Sobral ging met een ingetogen lied met de prijs naar huis.