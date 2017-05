Feyenoord- en Ajaxfans onderweg, waar is dat feestje?

Feyenoord-fans zonder kaartje voor de wedstrijd kunnen op een aantal plaatsen in de binnenstad terecht. Op het Stadhuisplein, de Binnenrotte en bij de Biergarten zijn grote schermen neergezet, maar de kaartjes daarvoor waren ook in een mum van tijd uitverkocht. In Ahoy is ook een scherm en daarvoor zijn volgens RTV Rijnmond nog wel kaartjes te krijgen. En natuurlijk zijn er ook veel cafés waar de wedstrijd kan worden gekeken.

Om alles in goede banen te leiden zijn er in de Rotterdamse binnenstad afzettingen en geldt een beperkt alcoholverbod. Alleen horecazaken mogen alcohol verkopen. Zelf bier of andere drank meenemen, is niet toegestaan.