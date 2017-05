De sport van zondag bij de NOS

In de Giro d'Italia staat een prachtige etappe op het programma. Na een lange aanloop met een paar kleinere beklimmingen moeten de renners de Blockhaus, een bult uit de eerste categorie, oprijden.

De slotklim wordt gekenmerkt door smalle wegen, haarspeldbochten en een gemiddeld stijgingspercentage van negen procent.

De koers kan live worden gevolgd via een blog op NOS.nl en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. De samenvatting en het laatste nieuws uit Italië is te zien in de avonduitzending van Studio Sport om 18.10 uur.