Wekdienst van 14 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

Het is D-day in de voetbalcompetitie: Feyenoord hoopt na 18 jaar weer landskampioen te worden en dat worden de Rotterdammers ook als ze thuis Heracles verslaan. Bij gelijkspel of verlies is het afhankelijk van wat nummer twee Ajax presteert in Tilburg tegen Willem II. De Amsterdammers staan een punt achter Feyenoord.

In het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen kunnen vandaag 13 miljoen mensen naar de stembus. De Duitse deelstaatverkiezingen zijn een belangrijke graadmeter voor de landelijke verkiezingen eind september. Het is een onverwachte nek-aan-nekrace tussen Merkels CDU en Schulz' SPD.

In Frankrijk neemt Emmanuel Macron het stokje over van de afzwaaiende president François Hollande. In het Palais de l'Élysée wordt hij beëdigd. Een draaiboek van de ceremoniële dag vindt u in dit artikel.

