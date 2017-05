Verkiezingen Noordrijn-Westfalen onverwacht spannend

De deelstaatverkiezingen in Noordrijn-Westfalen lijken onverwacht een nek-aan-nekrace te worden tussen de CDU en de SPD. De verkiezingen gelden als belangrijke graadmeter voor de landelijke verkiezingen in Duitsland, eind september.



Het is de grootste en dichtstbevolkte deelstaat van het land: ruim 13 miljoen mensen kunnen vandaag in Noordrijn-Westfalen naar de stembus. En heel Duitsland kijkt mee naar wat bekend staat als de kleine Bondsdagverkiezing. Wat vlak over de grens met Nederland in steden als Düsseldorf, Keulen of Gelsenkirchen gebeurt, kan van invloed zijn op het lot van Angela Merkel en haar grote uitdager Martin Schulz.

Peilingen: nek-aan-nek

In dit oude industriegebied is de sociaal-democratische SPD van oudsher sterk vertegenwoordigd. Nu nog is het de grootste partij, die regeert in een coalitie met de Groenen. Lang leek het erop dat de SPD de verkiezingen probleemloos zou gaan winnen. Zeker toen de partij in februari het geheime wapen Martin Schulz van stal haalde en deze Rijnlander tot partijvoorzitter benoemde. In korte tijd klommen de sociaal-democraten in de landelijke peilingen op tot soms zelfs boven Merkels CDU.