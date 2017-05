Trein ontspoord in Griekenland: zeker twee doden

In Noord-Griekenland is een intercity ontspoord. De trein was onderweg van Athene naar Thessaloniki. Zeker twee passagiers zijn omgekomen. Ook zijn er zeker zeven gewonden, van wie er twee in levensgevaar zijn.

Reddingswerkers proberen inzittenden te bevrijden die nog bekneld zitten in het wrak.

De trein had ruim 100 passagiers aan boord en ontspoorde in het dorp Adendro, 40 kilometer ten westen van Thessaloniki. Daarna schoot de locomotief van de trein door de onderste verdieping van een huis, waar een opslagplaats was.

Sprong

Een man van 26 die boven de opslagplaats woonde, beschrijft hoe zijn vriend en hij van het balkon sprongen om zich in veiligheid te brengen. De bovenste verdiepingen zijn niet ingestort doordat ze nu leunen op de locomotief, die op de begane grond van het huis terechtgekomen is.

De locomotief en alle vijf wagons van de trein zijn ontspoord. De oorzaak is nog onduidelijk.