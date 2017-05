Noord-Korea vuurt opnieuw raket af

Volgens het Zuid-Koreaanse leger heeft Noord-Korea opnieuw een raket afgevuurd. Dat gebeurde in de regio Kusong, ten noordwesten van de hoofdstad Pyongyang. Daar hebben de Noord-Koreanen eerder proeven gedaan met middellangeafstandsraketten.

Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat de raket ongeveer 700 kilometer heeft afgelegd.

Noord-Korea doet geregeld testen met raketten, die ook geregeld mislukken. Het land probeert waarschijnlijk raketten te ontwikkelen die de Verenigde Staten kunnen bereiken.

Groot conflict

De vorige test met een raket was eind april. De Amerikaanse president Trump waarschuwde toen in een interview dat een "groot, groot conflict" met de Noord-Koreanen dreigde, maar dat hij liever een diplomatieke oplossing zoekt voor het Noord-Koreaanse kern- en raketprogramma.

De test van vandaag is de eerste sinds in Zuid-Korea een nieuwe president aan de macht is gekomen. President Moon Jae-in heeft gezegd dat hij toenadering wil zoeken tot de Noord-Koreanen. Hij sluit een bezoek aan Pyongyang niet uit.