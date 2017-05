Halep wint weer titel in Madrid en krijgt felicitaties van Nastase

Simona Halep heeft net als vorig jaar het WTA-toernooi van Madrid gewonnen. De Roemeense won met 7-5, 6-7 (5), 6-2 van Kristina Mladenovic.

Mladenovic pakte dit jaar haar eerste WTA-titel en had drie van de vier duels met Halep gewonnen. De Française begon dus met vertrouwen en had aanvankelijk de overhand.

Ze kwam op 2-0 en 5-3, maar daarna kreeg ze last van haar rug en sleepte Halep zes games op rij binnen.

Tranen

Mladenovic slikte de tranen weg, verbeet de pijn en wist met risicovol spel bij te blijven en nog een derde set af te dwingen.

Daarin was haar verzet pas echt gebroken nadat Halep op 4-2 een tweede, zwaarbevochten break had geforceerd.

Persona non grata

Tijdens de prijsuitreiking op het centercourt werd Halep opvallend genoeg onder anderen gefeliciteerd door haar veelbesproken landgenoot Ilie Nastase, die in april wegens wangedrag was weggestuurd bij het Fed Cup-duel van Roemenië met Groot-Brittannië.

Nastase is sindsdien 'persona non grata' in de tenniswereld. Zo werd onlangs bekend dat hij dit jaar niet welkom is op Roland Garros, dat op 28 mei van start gaat in Parijs.

De Roemeen dankte zijn aanwezigheid aan de uitnodiging die hij kreeg van zijn bevriende landgenoot Ion Tiriac, de toernooidirecteur in Madrid.