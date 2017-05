Parkeergarages getroffen door cyberaanval

Op verschillende plekken zouden de problemen tot chaos hebben geleid, onder meer bij het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium Megastores. Mensen konden niet betalen, wat werd opgelost door de poorten handmatig open te doen.

Een woordvoerder van Q-Park zegt tegen RTL Nieuws dat monteurs naar de getroffen parkeergarages zijn gestuurd om de automaten te resetten.

Wereldwijd werden veel bedrijven en organisaties gisteren getroffen door de aanval, waarbij eenzelfde soort teksten op computerschermen verscheen. Q-Park is het eerste bedrijf in Nederland waarvan bekend is geworden dat het ook is aangevallen.