Arsenal houdt na zege zicht op Champions League

Met zijn negende treffer ooit tegen Arsenal deed routinier Peter Crouch halverwege de tweede helft iets terug namens Stoke, waar Bruno Martins Indi en Erik Pieters in de verdediging stonden. Zij konden echter niet verhinderen dat in het laatste kwartier Alexis Sánchez en opnieuw Giroud Arsenal aan een ruime overwinning hielpen.

Arsenal is met nog twee speelronden in de Premier League voor de boeg nummer vier Liverpool tot op één punt genaderd, terwijl nummer drie Manchester City drie punten meer verzameld heeft. De topdrie in Engeland is zeker van deelname aan de Champions League, terwijl nummer vier in de voorronde terechtkomt.