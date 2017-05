Benfica verovert vierde landstitel op rij

Benfica is voor de vierde keer op rij en de 36ste keer in totaal kampioen van Portugal geworden. Door een 5-0 thuiszege op Victoria Guimarães is de ploeg uit Lissabon na de voorlaatste speelronde niet meer te achterhalen voor achtervolger FC Porto.

Benfica, dat slechts twee keer verloor dit seizoen, nam in de vijfde speelronde de leiding in de Primeira Liga en stond die niet meer af.