Nederlandse politiek wil flink snijden in Europese subsidies

Nederlandse provincie-bestuurders denken daar heel anders over. In Brabant kreeg Symcon een subsidie van Europa om milieuvriendelijke langspeelplaten te maken. "Onze manier van maken kost 60 procent minder energie en bovendien gebruiken we geen pvc, omdat dat kankerverwekkend is."

"Een goed initiatief", zegt de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings. En zonder Europees geld was het niet rondgekomen, zegt ze. "Wij zien dat Den Haag behoudend is bij het investeren in innovatie. Gelukkig denkt Brussel daar anders over. Dus wij combineren potjes uit Brussel, uit Den Haag, geld van ondernemers, zodat we voldoende geld hebben om innovaties aan te jagen."

Den Haag is in grote meerderheid voor het beperken van Europese subsidies, maar daarmee is dat zeker nog geen realiteit. De komende jaren wordt in Brussel gepraat over de nieuwe Europese begroting. Oost-Europese landen willen de subsidies juist per se behouden en dus zal het voor Nederland moeilijk worden om een meerderheid te krijgen voor minder subsidies.