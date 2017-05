Play-offs bij hockeymannen nog niet beslist

Pas zondag zal duidelijk worden welke ploegen in de finale gaan strijden om de Nederlandse titel bij de hockeymannen. Zowel Kampong als Amsterdam dwong een derde duel af in de halve finales van de play-offs.

Bloemendaal leek op rozen te zitten na de 3-2 overwinning van afgelopen woensdag bij Kampong. De oranjehemden slaagden er vandaag echter niet in het karwei op eigen veld af te maken.

De thuisploeg keek na goals van Constantijn Jonker (0-1), Rogier Hofman (1-1) en Bjorn Kellerman (1-2) halverwege het duel al tegen een achterstand aan, maar na de pauze herstelde Blake Govers de balans via een strafcorner.

Shoot-outs leken voor de beslissing te moeten gaan zorgen, maar daar stak Martijn Havenga te elfder ure een stokje voor. Hij bezorgde Kampong in de laatste minuut uit een strafcorner de zege (2-3) en daarmee alsnog de kans om de finale te bereiken.

Amsterdam klopt Rotterdam

Amsterdam was op eigen terrein Rotterdam met 2-1 de baas, nadat het woensdag nog met 2-0 het onderspit had moeten delven. De hoofdstedelingen kwamen al in de zevende minuut op 1-0 door Justin Reid-Ross, die een strafbal benutte. Nog binnen het kwartier sloeg Thijs van Dam de gelijkmaker binnen.

In de 66ste minuut zette Jan Willem Buissant de gastheren met een diagonaal schot op voorsprong. In de slotseconden mocht Rotterdam nog aanleggen voor een strafcorner. Amsterdam-keeper Jan de Wijkerslooth keerde de inzet echter met de benen en stelde daarmee de zege en een beslissingsduel veilig.

Zondag staan Bloemendaal-Kampong en Amsterdam-Rotterdam opnieuw op het programma. De winnaars plaatsen zich voor de eindstrijd. De wedstrijd tussen Amsterdam en Rotterdam is vanaf 15.30 uur rechtstreeks te zien op NOS.nl.