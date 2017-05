Nadal rekent af met erbarmelijke reeks tegen Djokovic

Rafael Nadal is ten koste van Novak Djokovic doorgedrongen tot de eindstrijd van het masterstoernooi in Madrid.

De viervoudig winnaar won de vijftigste onderlinge ontmoeting met de Serviër met duidelijke cijfers: 6-2, 6-4.

Djokovic had Nadal 26 keer verslagen en stond in de laatste zeven duels met de Spanjaard geen enkele van de vijftien sets af. Dit jaar loopt het echter niet bij de Serviër en dat was ook tegen Nadal te merken.

Onzekere Djokovic

Djokovic oogde onzeker, speelde zonder venijn en won in de eerste set maar zes punten op de service van Nadal.

De Spanjaard bleef, ondanks een korte opleving van Djokovic (0-2 werd 2-2), heersen in de rally's en haalde voor de achtste keer de finale in Madrid.

Cuevas of Thiem

Nadal treft in de finale de winnaar van de andere halve finale tussen de Uruguayaan Pablo Cuevas en de Oostenrijker Dominic Thiem.