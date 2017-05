Bijrol Martina in Shanghai, Hassan haakt af

Churandy Martina heeft bij de Diamond League-wedstrijden in Shanghai niet kunnen imponeren op de 200 meter. De nummer vijf van de Spelen in Rio de Janeiro werd slechts zevende in 20,62. De overwinning ging naar Noah Lyles.

Het 19-jarige Amerikaanse sprinttalent was met 19,90 een klasse apart. Zijn landgenoot LaShawn Merritt werd op maar liefst 0,37 tweede.

Sifan Hassan meldde zich op het laatste moment af voor de 5.000 meter. De 24-jarige atlete voelde zich niet fit genoeg om te starten en komt over twee weken in Eugene weer in actie. De Keniaanse Hellen Obiri won in 14.22,48. Onze landgenote Jip Vastenburg werd dertiende in 15.47,97.

Ook bijrol Kupers

Thijmen Kupers kon op de 800 meter geen potten breken. Hij eindigde als negende in 1.46,84. David Rudisha werd slechts vierde.

De olympisch kampioen van 2012 en 2016 was in de race, met Bram Som als haas, niet opgewassen tegen zijn landgenoten Kipyegon Bett, Robert Biwott en Ferguson Rotich. Bett won in 1.44,70.

Thompson snel op de 100 meter

Elaine Thompson excelleerde op de 100 meter. De olympisch kampioene won in een tijd van 10,78. Thompson liet de Amerikaanse Tori Bowie liefst 0,26 achter zich.

Thompson, die in het verleden maar drie keer sneller was, won vorige week in Doha ook al de 200 meter. Dafne Schippers, die toen tweede werd, is er in Shanghai niet bij.