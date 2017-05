De Visser geeft Sánchez advies: blijf bij Ajax

Het was voor De Visser geen verrassing dat Sánchez het goed zou gaan doen bij Ajax. Maar dat het zó snel zou gaan als dit seizoen, had zelfs hij niet voorzien. "Ik had een hoge pet op van Sánchez toen hij bij Ajax kwam. Dat kwam omdat ik hem al aardig kende. Ik had echter verwacht dat hij wat tijd nodig had om te wennen. Maar hij speelde slechts één wedstrijd in Jong Ajax en is daarna direct in de basis terechtgekomen. Hij heeft zich heel snel gemanifesteerd, vooral in belangrijke wedstrijden."

'Commentatoren zijn geen scouts'

Hoewel De Visser erkent dat Sánchez een ijzersterk seizoen doormaakt, wil hij niet meegaan in de euforie van veel commentatoren en analytici. "Commentatoren en analytici zijn lyrisch over hem. Maar commentatoren zijn geen scouts. Ik ben een scout en ik trek geen conclusies op basis van een paar wedstrijden. Je moet langer naar een speler kijken", aldus De Visser.