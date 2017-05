Onbegrip in Kamer om vrijlating Poolse doodrijder

"Niet uit te leggen". "Schandalig". "Dit systeem functioneert zo niet". Kamerleden van onder meer PVV, VVD, CDA en SP reageren fel op de strafonderbreking en daarmee vervroegde vrijlating van een Poolse man die in 2013 in Limburg drie mensen doodreed.

De regels rond strafonderbreking en vervroegde vrijlating van gevangenen moeten flink op de schop, vinden deze partijen. Die strengere regels willen ze al langer, in de vervroegde vrijlating zien ze aanleiding om snel te kijken naar verandering van het systeem.

De Pool schepte in mei 2013 in Meijel een peuter en haar grootouders. Hij was niet onder invloed van alcohol, maar reed wel te hard. Hij werd aanvankelijk veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In hoger beroep kreeg hij 15 maanden cel.

Tijdens het uitzitten van die 15 maanden diende hij een verzoek in voor strafonderbreking om naar huis te mogen voor de bevalling van zijn vriendin. Dat verzoek werd door justitie aan staatssecretaris Dijkhoff voorgelegd en hij adviseerde geen vrijstelling te verlenen.

Maar de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing kwam tot een andere conclusie. Die oordeelde dat de Pool voldeed aan de voorwaarden voor strafonderbreking, onder meer doordat hij meer dan de helft van zijn straf had uitgezeten. Bovendien was de hardrijder volgens de raad door alle commotie in de media en de maatschappij extra gestraft. "Dat (punitief element) is een reden te meer om voor strafonderbreking in aanmerking te komen", schrijft de raad.

De commissie stelt dat de maatschappelijke onrust de Poolse man niet kan worden aangerekend. De extra commotie is volgens de commissie vooral ontstaan doordat de Pool in eerste instantie een taakstraf kreeg opgelegd en een familielid van de slachtoffers een stoel naar de rechter gooide.