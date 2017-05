Hamilton op poleposition in Spanje, Verstappen vijfde

Lewis Hamilton vertrekt zondag bij de Grand Prix van Spanje van poleposition. De Brit zette op het circuit in het Catalaanse Montmeló in zijn Mercedes de snelste kwalificatieronde neer: 1.19,149.

De vraag was of er door de wijzigingen die de renstallen aan de wagens hebben uitgevoerd, ook iets was veranderd in de krachtsverhoudingen tussen de raceteams. Afgaande op de kwalificatieresultaten zijn Mercedes en Ferrari nog altijd net iets te snel voor de rest van het veld.