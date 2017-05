Voormalig journaliste ziekenhuis in geslagen in Kosovo

De prominente Kosovaarse journaliste Arbana Xharra is in de nacht van vrijdag op zaterdag in elkaar geslagen door nog onbekende personen. Xharra is de voormalig hoofdredacteur van een van de grootste kranten in het land.

Ze is naar het ziekenhuis gebracht en haar toestand is stabiel. Het voorval gebeurde op een parkeerplaats vlak bij haar appartement in de hoofdstad Pristina. De politie zoekt nog naar de daders.

Xharra was eerder doelwit van dreigementen naar aanleiding van haar kritische artikelen en onthullingen over corruptie en religieus extremisme in Kosovo.

Politieke carrière

Vorige week liet Xharra weten dat ze de journalistiek verlaat en actief wordt voor de grootste politieke partij in Kosovo, de PDK. Die partij bekritiseerde ze in haar werk als journalist vaak. Collega-journalisten en aanhangers van de oppositiepartijen veroordeelden Xharra om haar carrièreswitch.

Xharra zou zich volgens ingewijden zelfs verkiesbaar stellen bij de komende verkiezingen in juni.

De premier en president van Kosovo hebben het geweld veroordeeld en de politie is een onderzoek begonnen. Het is onduidelijk uit welke hoek de aanvallers komen.