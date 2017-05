Boekelman en Koster naar WK atletiek

Thijmen Kupers kon geen potten breken op de 800 meter. Hij eindigde als negende in 1.46,84.

David Rudisha werd slechts vierde. De olympisch kampioen van 2012 en 2016 was in de race, met Bram Som als haas, niet opgewassen tegen zijn landgenoten Kipyegon Bett, Robert Biwott en Ferguson Rotich. Bett won in 1.44,70.

Churandy Martina slaagde er ook niet in om in de buurt te komen van het podium. De nummer vijf van de Spelen in Rio de Janeiro werd slechts zevende in 20,62.

De overwinning ging naar Noah Lyles. Het 19-jarige Amerikaanse sprinttalent was met 19,90 een klasse apart. Zijn landgenoot LaShawn Merritt werd op maar liefst 0,37 tweede.