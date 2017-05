30 keer gebruikte hij illegale viagra: 'Na een tijdje doet het pijn'

Marc gebruikte viagra vaak met vrienden. "Een keer hadden we een bakkie op en toen hebben we via internet meteen 200 pillen besteld. Ze waren maar 1 euro per stuk."

Overdosis

Op vakantie met zijn vrienden in Bulgarije nam hij per ongeluk een overdosis viagra. "Vijf pillen. Ik bleef maar pakken, er was heel veel drank in het spel. Ik zag alles in stopmotion en groen-blauwe waas. De dag erna was ik bang. Dat is echt uit de hand gelopen."

Nu gebruikt hij de middelen bijna niet meer. "Ja, misschien binnenkort nog eens, als ik een romantisch avondje met mijn meissie wil."