Laatste speeldag: de keiharde strijd om de tv-miljoenen

Heerenveen en FC Groningen

Ook sc Heerenveen en Groningen zijn in een financiële strijd verwikkeld. Heerenveen heeft op de tv-ranglijst nu nog drie punten voorsprong op FC Groningen. Als Groningen de Friese club zondagmiddag op de ranglijst van de eredivisie passeert, krijgt directeur Hans Nijland vijf ton extra overgemaakt.

"Het is onvoorstelbaar spannend", zegt FC Groningen-directeur Nijland. "We zijn in de loop van dit seizoen al teruggevallen op de ranglijst van de tv-gelden. Daardoor krijgen we ten opzichte van vorig seizoen al anderhalf miljoen euro minder. Als we zondag Heerenveen op de ranglijst van de eredivisie niet passeren, gaat daar nog eens vijf ton af. Dat is in totaal twee miljoen euro minder dan vorig seizoen."

Vorig seizoen was FC Groningen spekkoper op de laatste speeldag. Zelf won het met 2-1 van Heracles en steeg daardoor van plaats acht naar zeven op de ranglijst. Dat scheelde toen bijna zes ton.